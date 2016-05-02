الزمالك ينهي عقده مع مدربه ماكليش بالتراضي

اتفق نادى الزمالك بشكل نهائي مع مدربه الاسكتلندي، اليكس ماكليش، على فسخ تعاقده مع النادي بعدما وافق الأخير على تقاضي شهر ونصف من راتبه مقابل الرحيل.

ويعتبر ماكليش هو المدرب الخامس الذي يرحل عن الزمالك هذا الموسم بعد “جوزفالدو فيريرا وماركوس باكيتا وأحمد حسام “ميدو” ومحمد صلاح الذي تولى المهمة بشكل مؤقت”.

وكان الزمالك قد استبدل مساعدي ماكليش الأجنبيين فرانك نوتال وموسى حبشي بمحمد حلمي وعبد الحليم علي، على أن يتولى جمال عبد الحميد منصب مدير الكرة بدلًا من الأخير.

وبعد تعيين محمد حلمي مدرب عام وجمال عبد الحميد مديرا للكرة مع صلاحيات فنية لكل منهما، رفض ماكليش استكمال مران الأحد.

ومن المتوقع تولي محمد حلمي إدارة الزمالك في مباراة طلائع الجيش، الثلاثاء القادم، في الدوري الممتاز.