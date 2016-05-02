محمد بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2016 يرافقهم الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب ووفد من الجائزة العالمية للرواية العربية والمؤلفين والمفكرين والإعلاميين المشاركين في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وعدد من منظمي المعرض ومسؤولي هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالإضافة إلى كتاب إماراتيين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العاشرة على رأسهم الكاتب العالمي أمين المعلوف .. معربا عن سعادته بهذه الكوكبة الثقافية والفكرية والأدبية وتقديره لدورها في ترسيخ قيم العلم والمعرفة في المجتمع من خلال نتاجهم الفكري والإبداعي الذي استحقوا نيل هذا التكريم عليه .

وأكد سموه ان الثقافة كانت وستبقى المقياس الأول لمدى تحضر الأمم وقدرتها على التطور والارتقاء.. وقال سموه " نحن في دولة الإمارات نعتبر العلم والثقافة جزءا لا يتجزأ من إرثنا الحضاري ومن العملية التنموية ومن بناء الإنسان والهوية المنفتحة الواثقة من نفسها دون أن تتنكر لقيمها وأصالتها وتراثها".

وتوجه سموه بالتحية إلى جميع ضيوف المعرض وخصوصا المؤلفين والكتاب الإيطاليين الذين مثلوا بلدهم إيطاليا ضيف شرف المعرض لعام 2016 فأتاحوا للقارئ العربي فرصة للتعرف على النتاج الإبداعي والفكري الثري لبلد تربطنا به أواصر الصداقة والمحبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان معرض أبوظبي للكتاب وجائزة الشيخ زايد للكتاب يجسدان مع باقي الفعاليات والمؤسسات الثقافية في الدولة ادراك دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للقيمة الحقيقية التي يمثلها العلم والمعرفة في المجتمع وبدورهما الحيوي في إعداد العنصر البشري وفي بناء المستقبل من خلال تطوير الفكر وتوسيع الوعي لمواكبة المتغيرات واستشراف التحديات.. مشيرا سموه الى مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في جعل عام 2016.. عاما القراءة.

من جانبهم عبر الفائزون والكتاب عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات التي تحتفي في هذا العام بعام القراءة في خطوة مهمة وبارزه لتشجيع أفراد المجتمع على القراءة وصقل مهاراتهم العلمية والأدبية بمزيد من المعرفة التي ستظل هي المحرك الرئيس للتنمية والتقدم الحضاري والإنساني.

واعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الهام في تشجيع المفكرين والأدباء على المزيد من العطاء والإنتاج.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمعا من المواطنين .