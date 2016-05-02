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بالفيديو..عمار النعيمي يفتتح معرض عجمان للتوظيف

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بالفيديو..عمار النعيمي يفتتح معرض عجمان للتوظيف بالفيديو..عمار النعيمي يفتتح معرض عجمان للتوظيف

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي فعاليات الدورة الثالثة من معرض "عجمان للتوظيف" تحت شعار "الانطلاقة لمستقبل مهني ناجح" بتنظيم من الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بعجمان ويستمر يومين.

ويشارك في المعرض الذي يقام في قاعة مركز الإمارات للضيافة عجمان أكثر من 47 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والعسكرية والقطاع الخاص في الدولة والتي تعرض فرص عمل متنوعة في إطار جهودها لتعزيز التوطين كما يعتبر منصة استراتيجية لتسهيل التواصل والتفاعل الناجح بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من جهة والمواطنين الباحثين عن عمل من جهة أخرى.

ويستهدف المعرض مختلف فئات المجتمع من خريجي الثانوية العامة والجامعات الباحثين عن فرص عمل ومسار وظيفي جديد وتعزيز التواصل المهني بين موظفي ومدراء الموارد البشرية المشاركين في المعرض.

ويأتي المعرض تماشياً مع الخطة الاستراتيجية ورؤية عجمان 2021 التي تحمل مجموعة من العناصر التي تعزز دور المواطنين داخل الإمارة من خلال التوظيف والتدريب والتعليم.

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