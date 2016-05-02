أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الذهب يسجل أعلى سعر له منذ 15 شهرًا

Google+ Print
الذهب يسجل أعلى سعر له منذ 15 شهرًا الذهب يسجل أعلى سعر له منذ 15 شهرًا

ذهب

قفز اليوم الأثنين إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا، وسط تعاملات هزيلة بسبب العطلات بأسواق آسيا ولندن، حيث وجد المعدن الأصفر دعمًا في تراجع الدولار خلال التعاملات المبكرة.

وحقق الذهب الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع فبراير مرتفعًا بأكثر من 5%.

وجاءت مكاسب الذهب بسبب ضعف الدولار الذي سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2008 مقابل الين الياباني، بعد أحجام بنك اليابان المركزي بشكل غير متوقع عن تبني مزيد من إجراءات التيسير النقدي، وسط استمرار تراجع الدولار اليوم,

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1303.60 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير 2015 قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 1295.40 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية تسليم يونيو بمقدار 7.10 دولار مسجلًا 1297.60 دولار للأوقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر