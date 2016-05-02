الذهب يسجل أعلى سعر له منذ 15 شهرًا

قفز سعر الذهب اليوم الأثنين إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا، وسط تعاملات هزيلة بسبب العطلات بأسواق آسيا ولندن، حيث وجد المعدن الأصفر دعمًا في تراجع الدولار خلال التعاملات المبكرة.

وحقق الذهب الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع فبراير مرتفعًا بأكثر من 5%.

وجاءت مكاسب الذهب بسبب ضعف الدولار الذي سجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2008 مقابل الين الياباني، بعد أحجام بنك اليابان المركزي بشكل غير متوقع عن تبني مزيد من إجراءات التيسير النقدي، وسط استمرار تراجع الدولار اليوم,

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1303.60 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير 2015 قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 1295.40 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية تسليم يونيو بمقدار 7.10 دولار مسجلًا 1297.60 دولار للأوقية.