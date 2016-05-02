أخبار فلسطين اليوم.. مستوطنون يقتحمون قبر النبى يوسف شرق مدينة نابلس

ركزت أخبار فلسطين اليوم، على العديد من التقارير، وأهمها اقتحام مستوطنين متطرفين، صباح اليوم الاثنين، "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة قبر يوسف، وذلك بحماية جيش الاحتلال، دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت اليوم حملة مداهمات لعدة أحياء فى مدينة الخليل جنوب الضفة اعتقلت خلالها أربعة مواطنين واستولت على جهاز كمبيوتر و"هاتف خلوى" وسيارتين.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، دعا وزيران إسرائيليان من حزب يمينى قومى متطرف فى الحكومة التى يقودها بنيامين نتانياهو إلى تطبيق القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية، ما يعنى بحسب المعارضة أنه دعوة لضم ثلثى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودى، خلال لقاء عام الأحد: هدفى هو أنه فى غضون عام من الآن ، أن يتم تطبيق القوانين التى يصوت عليها الكنيست فى الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ويعتبر المجتمع الدولى الاستيطان غير قانونى ويشكل عقبة رئيسية فى طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخضع المستوطنات حاليا لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية.

من جهته، أكد وزير التعليم نفتالى بينيت، زعيم حزب البيت اليهودى الذى يرفض قيام دولة فلسطينية، الاثنين فى حديث للإذاعة العامة أنه يجب وضع حد لهذا "الشذوذ". وقال بينيت: "لا يوجد سبب يسمح بإمكانية طرد إسرائيلية تسكن فى مستوطنة لأنها حامل بينما الأمرغير قانونى فى تل أبيب".

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- دعوة لتطبيق القانون الإسرائيلى على مستوطنى الضفة الغربية