روسيا: لافروف وكيرى طالبا باحترام الهدنة فى سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجى لافروف تحدث مع نظيره الأمريكى جون كيرى فى اتصال هاتفى اليوم الاثنين دعا فيه الاثنان أطراف الصراع السورى لاحترام اتفاق الهدنة.

وأضافت الوزارة فى بيان أن الاتصال تم بناء على مبادرة من الولايات المتحدة وأن لافروف وكيرى اتفقا على خطوات سيقوم بها البلدان فى المستقبل بوصفهما عضوين فى مجموعة دعم سوريا.

وقال البيان أن الجانبين بحثا أيضا الأزمة الأوكرانية والصراع فى إقليم ناجورنو قرة باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

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