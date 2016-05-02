اعرف فوائد الفسيخ والرنجة.. وإزاى تتجنب أضرارها

الفسيخ والرنجة من أهم أنواع الأسماك التى يتناولها المصريون وخصوصاً فى المناسبات مثل شم النسيم والأعياد، وفى هذا السياق قال د. جمال عاصم، خبير التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة وتنسيق القوام إن الرنجة تعتبر نوعا هاما من الأسماك المدخنة، حيث يتم فى البداية غسل الأسماك جيداً وتمليحها ثم تربيطها على أحبال وتجفيفها ثم تدخينها جيداً عند درجة حرارة من 90 إلى 120 ثم يتم تبريدها وحفظها لافتا إلى أنه ينبغى التأكد من سلامتها من خلال التأكد من اللون الأحمر الذهبى اللامع وعدم وجود تهتك بالجلد الخارجى وعدم وجود انتفاخ بها أو بقع على الجلد.

وأشار إلى أن فوائد الرنجة تتضمن احتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية "الأوميجا3" الهامة لتنشيط الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة وصحة الجسم كما أنها تقوم بخفض دهون الدم غير المرغوبة وحماية القلب كما أنها تحتوى على نسبة جيدة من الزنك والذى ينشط المناعة ويساعد على حيوية الجلد والشعر، ويحتوى أيضاً اليود الهام لتنشيط أداء الغدة الدرقية.

وأضاف أن الفسيخ أيضاً له فوائد عديدة ولكن يجب الشراء من مصدر جيد ومعروف حتى نضمن صحة تمليحه وتخزينه فهو يتم تمليحه جيداً لمده لا تقل عن 15 يوما تحت ظروف خاصة ولذلك يجب فحصه عند الشراء والتأكد من لونه الفضى وعدم وجود أى بروز على السطح الخارجى أو وجود بقع داكنة أو انتفاخ فى البطن وعدم تغير لون الأحشاء.

ولفت إلى أن فوائد الفسيخ الاحتواء على نسبة جيدة من الفوسفور والذى يعتبر من أهم المنشطات الجنسية ويعتبر أيضاً فاتح للشهية ويحتوى على نسب جيده من اليود والأوميجا 3.

وحذر تناول الفسيخ والرنجة على مرضى الضغط والحوامل ومرضى القلب والفشل الكلوى.

وقدم مجموعة نصائح لتجنب تراكم الأملاح بالجسم منها :

>1. تناول مأكولات تحتوى على البوتاسيوم لطرد الملح من الجسم مثل: الموز والليمون والبطاطا والأفوكادو والفاصوليا البيضاء والزبادى وشرائح البطاطس المسلوقة.

>2. تناول المشروبات المدرة للبول مثل الكركديه ومشروب البقدونس وفاكهة غنية بالمياه مثل البطيخ والكنتالوب وخضروات غنية بالمياه مثل الخيار والخس وتناول 3 لترات مياه بعد الوجبة.

8نصائح لحمايتك من "الأعراض الجانبية" لأكل الفسيخ والرنجة

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