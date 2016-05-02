أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ كبد: مريض فيروس C يكلف الدولة 7 آلاف جنيه وشفاؤه يوفر مليون جنيه

Google+ Print
أستاذ كبد: مريض فيروس C يكلف الدولة 7 آلاف جنيه وشفاؤه يوفر مليون جنيه أستاذ كبد: مريض فيروس C يكلف الدولة 7 آلاف جنيه وشفاؤه يوفر مليون جنيه
أكد الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن الدولة عليها علاج 450 ألف مريض سنويًا من مرضى فيروس سى، حتى تصل نسبة الإصابة بفيروس سى إلى أقل من 1%.

وقال على هامش المؤتمر السنوى الــ11 لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمى والذى اختتمت أعماله مؤخرًا بالمنصورة إن الدولة تحتاج إلى برامج مسح شامل للكشف عن المرضى المصابين بفيروس سى، مؤكدًا أن ما يتم تشخيصه حاليًا حوالى 100 ألف مريض سنويًا فقط.

وأشار إلى أن تكلفة علاج المريض سنويًا تبلغ حوالى 7000 جنيه وأن شفاء مريض واحد شفاء تامًا يوفر على الدولة ما يزيد على مليون جنيه سنويًا.

أستاذ جهاز هضمى: شركة أمريكية تنتج عقارا جديدا لإيقاف تليف الكبد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365