أستاذ كبد: مريض فيروس C يكلف الدولة 7 آلاف جنيه وشفاؤه يوفر مليون جنيه

أكد الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن الدولة عليها علاج 450 ألف مريض سنويًا من مرضى فيروس سى، حتى تصل نسبة الإصابة بفيروس سى إلى أقل من 1%.

وقال على هامش المؤتمر السنوى الــ11 لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمى والذى اختتمت أعماله مؤخرًا بالمنصورة إن الدولة تحتاج إلى برامج مسح شامل للكشف عن المرضى المصابين بفيروس سى، مؤكدًا أن ما يتم تشخيصه حاليًا حوالى 100 ألف مريض سنويًا فقط.

وأشار إلى أن تكلفة علاج المريض سنويًا تبلغ حوالى 7000 جنيه وأن شفاء مريض واحد شفاء تامًا يوفر على الدولة ما يزيد على مليون جنيه سنويًا.

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