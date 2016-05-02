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البدء في حصر ثروة المغني الراحل «برنس»..وتنبؤات بصراع وشيك بين الورثة

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البدء في حصر ثروة المغني الراحل «برنس»..وتنبؤات بصراع وشيك بين الورثة البدء في حصر ثروة المغني الراحل «برنس»..وتنبؤات بصراع وشيك بين الورثة

مغني البوب الامريكي العالمي برنس – أرشيفية

يستعد محامون مكلفون بتحليل ممتلكات مغني البوب الأمريكي العالمي الراحل برنس روجر نيلسون  والمعروف بـ”برنس”، لتحديد مقدار ثروته والورثة المستفيدين منها، للتوجه إلى المحكمة، لبدء ما قد يكون نزاعًا يستمر أعوامًا على ثروته.

وحددت أسماء 6 أشقاء أو أخوة غير أشقاء لبرنس كورثة في وثائق قدمت لمحكمة مقاطعة كارفر الجزئية في تشاسكا بولاية مينيسوتا، حيث ستعقد الجلسات أمام القاضي كيفن إيد، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وكان قد عثر على برنس ميتًا وعمره 57 عامًا في منزله بإحدى ضواحي مدينة منيابوليس يوم 21 أبريل.

ولم يتم الكشف بعد عن الحجم الحقيقي لممتلكات برنس لكن قائمة موسيقاه قدرت بأكثر من نصف مليار دولار.

وقد يلعب صندوق بريمر تراست، وهو بنك كان ينفذ فيه “برنس” أعماله لسنوات، دورا مهمًا كمسؤول خاص لحراسة ثروته.

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