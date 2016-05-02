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بالصور..بائع زهور ببنى سويف:"الورد قل لارتفاع سعره والإقبال ضعيف"

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بالصور..بائع زهور ببنى سويف:"الورد قل لارتفاع سعره والإقبال ضعيف" بالصور..بائع زهور ببنى سويف:"الورد قل لارتفاع سعره والإقبال ضعيف"
قال يحيى أحمد، بائع زهور فى بنى سويف: "الورد قل خالص، كنا بنجيب الزرع بـ700 وثمنه النهارده 1700 جنيه، علشان كده إقبال المواطنين على شراء الورد ضعيف السنة دى فى شم النسيم مقارنة بالعام الماضى".

وأضاف لـ"اليوم السابع"، "الحال على ما تيسر، وكل سنة ولها وضعها"، لافتًا إلى أن السعر تحدده كمية الورد الموجودة داخل "البوكيه"، حيث يبدأ السعر من 15 جنيهًا إلى 50 و100 و150 جنيهًا.

وأوضح بائع الورد، أن زبائنه من المتزوجين والمخطوبين والشباب من الجنسين، حيث تتنوع مطالبهم ما بين بوكيهات صغيرة الحجم وأخرى متوسطة.

ويشير شهاب محمد، إلى أنه يحرص على شراء الزهور فى معظم المناسبات لإهدائها لزوجته حتى يدخل السرور عليها، بالإضافة إلى حرصه على اصطحاب أسرته اليوم إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بشم النسيم.

بينما ترى صفاء صلاح الدين، 20 عاما، أنها تشترى الورد لإهدائه لخطيبها فى شم النسيم، تعبيرًا عن حبها له.

أما أحمد مصطفى، 26 سنة محاسب، فوصف الزهور بأنها تعبر عن مشاعر الإنسان نحو من يقدره ويحبه، سواء فى شم النسيم أو أى مناسبة أخرى.

ويلتقط محسن خالد أطراف الحديث، قائلاً: سوف أقدم الورود إلى جميع أفراد أسرتى، حيث اتفقنا على البقاء فى المنزل وتناول المأكولات والمشروبات، ونؤجل الخروج والفسحة ليلاً بسبب ارتفاع حرارة الجو.

يحيى-أحمد-بائع-ورود-فى-بنى-سويف-(1)

يحيى-أحمد-بائع-ورود-فى-بنى-سويف-(2)

يحيى-أحمد-بائع-ورود-فى-بنى-سويف-(3)


> مدير حديقة الحيوان ببنى سويف : الاقبال اقل من العام الماضى
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