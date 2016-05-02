بالصور.. الأهالى يلجأون لمياه النيل بسوهاج هربا من حرارة الجو فى شم النسيم

تسببت الموجة الحارة التى ضربت محافظة سوهاج بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الربيع، فى هروب المواطنين إلى نهر النيل والترع الكبرى، فى محاولة منهم لكسر تلك الموجة والاستمتاع بشم النسيم.

وعلى جانب آخر، قام الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتفقد استعدادات فرق الإسعاف النهرى المتمركزة بمدينة سوهاج، والتى تقوم بعمل دوريات بطول نهر النيل بداية من البلينا جنوبا حتى طما شمالا، فى محاولة من تلك الفرق للتدخل فى الوقت المناسب لحظة وقوع أى حوادث للمحتفلين اليوم.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن جاهزية الفرق ورفع درجات استعدادها وتدريبها المستمر سوف يسهل من عملية التدخل السريع لتلك الفرق، و"أننا متواجدون على مدار اليوم حتى نهاية الاحتفالات للحفاظ على سلامة المحتفلين".

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- بالصور.. توافد المواطنين بسوهاج على الحدائق للاحتفال بشم النسيم