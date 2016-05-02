اللجنة النقابية لصحفيى الصعيد تعلن تضامنها مع "الصحفيين" فى واقعة الاقتحام

أصدرت اللجنة النقابية للصحفيين والإعلاميين بمحافظة قنا (تحت التأسيس)، والتى تضم 54 صحفيا وإعلاميا بالصحف القومية والحزبية والمستقلة والمواقع الإلكترونية، بيانا أكدت فيه على تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين واستنكارها لما حدث من اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة أمس، في واقعة وصفتها بـ "المؤسفة".

وأكد أعضاء اللجنة النقابية أن 18 عضوا ممن يحملون كارنيه نقابة الصحفيين سوف يشاركون بالحضور من الصعيد لمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الذي دعت إليه النقابة بعد غد الأربعاء بمقر النقابة، لاتخاذ مايلزم من قرارات وتأكيدا على تضامنهم مع النقابة والتزامهم بكل قرارات الجمعية العمومية الطارئة.

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