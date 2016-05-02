ضبط 13 صندوق رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها بالمحلة

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية 13 صندوق رنجة عليها تواريخ إنتاج مختلفة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل فرع تعاون غزل المحلة بمنطقة محب.

وكان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة قد وجه بشن حملات موسعة على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين فى شم النسيم وأعياد الربيع.

وتوجهت لجنة ضمت الدكتور كمال ماضى مدير إدارة مراقبة الأغذية والدكتور متولى المكاكى مدير الطب الوقائى وإيهاب الهنداوى كبير مراقبى الأغذية ومحمد بحر مفتش الأغذية والشناوى نجم كبير مفتشى الاغذيه بالمديرية إلى فرع محل شهير بالمحلة، وتم سحب عينات رنجة وتونة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها، كما توجهت لجنة إلى تعاون شركة غزل المحلة فرع دوران محب.

وبالفحص تم ضبط 13صندوق رنجة وزن الواحد 5 كيلو جرامات، عليها تواريخ إنتاج مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

ضبط 2 طن سكر بدون بيانات و250 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

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