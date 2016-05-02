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بالصور.. شواطئ الإسماعيلية تستقبل آلاف الزائرين.. وشم النسيم خالٍ من التحرش والغرقى

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بالصور.. شواطئ الإسماعيلية تستقبل آلاف الزائرين.. وشم النسيم خالٍ من التحرش والغرقى بالصور.. شواطئ الإسماعيلية تستقبل آلاف الزائرين.. وشم النسيم خالٍ من التحرش والغرقى
شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية وكذلك الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة إقبال آلاف الزائرين عليها للاحتفال بشم النسيم.
>وقال اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى بلاغ خاص بالتحرش حتى الآن، نظرا للسيطرة الأمنية وانتشار الشرطة السرية وقوات التدخل السريع على الشواطئ والميادين العامة والمتنزهات والشوارع، كما أننا لم نتلقى أى بلاغ بوجود غرقى على شواطئ الإسماعيلية.
>من جهته أكد المحاسب محمد القماش، مدير عام نادى الفيروز، أن النادى استقبل اليوم ما يقرب من 5 آلاف زائر من الإسماعيلية ومن خارج المحافظة لقضاء يوم شم النسيم، مضيفا: الزائرون التزموا بالتعليمات الخاصة بالنادى والآداب العامة، مؤكدا أنه حتى الآن لم تحدث أى مشاكل أو غرقى بالنادى.

وتمنى القماش لكل الزائرين قضاء وقت ممتع على شاطئ ونادى الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية.

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