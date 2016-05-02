أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قبل ما تاكل الرنجة والفسيخ.. اعرف إزاى تنقذ نفسك لو جالك تسمم

Google+ Print
قبل ما تاكل الرنجة والفسيخ.. اعرف إزاى تنقذ نفسك لو جالك تسمم قبل ما تاكل الرنجة والفسيخ.. اعرف إزاى تنقذ نفسك لو جالك تسمم
قبل ما تبدأ فى أكل الفسيخ والرنجة احتفالا بشم النسيم، اعرف الأول إزاى تنقذ نفسك أو حد من أسرتك لو جاله تسمم من أكلها، حيث أوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، أن الأعراض الأولى للتسمم من الفسيخ والرنجة هو الشعور بغثيان شديد وقىء مستمر مع حدوث دوران أو دوخة.

ووضع الدكتور المنسى خطوات بدائية لإنقاذ المريض قبل وصوله إلى المستشفى وهى: شرب الماء بالملح لتطهير المعدة ويمكن أن يتناول المصاب الليمون دون إضافات، أما إذا لم يتوقف الإسهال والقىء فلا ينصح بتناول علاج لوقف الإسهال ولابد من اللجوء إلى المستشفى بوصفها حالات طارئة تستدعى التدخل السريع، والتأكد من عدد الحالات المصابة وعدم بقاء أى طعام ملوث.

وأكد الدكتور محمد المنيسى أن الأمر قد يتطلب استخدام جهاز التنفس الصناعى مع اتخاذ المصل فى وقت مبكر للمساعدة فى تخفيف حدة المرض.


>8نصائح لحمايتك من "الأعراض الجانبية" لأكل الفسيخ والرنجة

شعبة المواد الغذائية: 25 جنيها متوسط أسعار كيلو الرنجة خلال شم النسيم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة