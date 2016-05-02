قبل ما تاكل الرنجة والفسيخ.. اعرف إزاى تنقذ نفسك لو جالك تسمم

قبل ما تبدأ فى أكل الفسيخ والرنجة احتفالا بشم النسيم، اعرف الأول إزاى تنقذ نفسك أو حد من أسرتك لو جاله تسمم من أكلها، حيث أوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، أن الأعراض الأولى للتسمم من الفسيخ والرنجة هو الشعور بغثيان شديد وقىء مستمر مع حدوث دوران أو دوخة.

ووضع الدكتور المنسى خطوات بدائية لإنقاذ المريض قبل وصوله إلى المستشفى وهى: شرب الماء بالملح لتطهير المعدة ويمكن أن يتناول المصاب الليمون دون إضافات، أما إذا لم يتوقف الإسهال والقىء فلا ينصح بتناول علاج لوقف الإسهال ولابد من اللجوء إلى المستشفى بوصفها حالات طارئة تستدعى التدخل السريع، والتأكد من عدد الحالات المصابة وعدم بقاء أى طعام ملوث.

وأكد الدكتور محمد المنيسى أن الأمر قد يتطلب استخدام جهاز التنفس الصناعى مع اتخاذ المصل فى وقت مبكر للمساعدة فى تخفيف حدة المرض.

8نصائح لحمايتك من "الأعراض الجانبية" لأكل الفسيخ والرنجة

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