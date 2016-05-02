أخبار المغرب اليوم.. 10 آلاف سورى تسللوا من المغرب إلى إسبانيا منذ 2012

ركزت أخبار المغرب اليوم حول تمكن أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري من الدخول إلى إسبانيا والوصول لجزيرة "الإيبرية" من الفترة ما بين عامى 2012 وإلى أبريل 2016، وذلك من خلال مدينة مليلية المحتلة.

وقالت تقارير إسبانية إن 90% من اللاجئين السوريين لم يستقروا بإسبانيا، بل سافروا إلى ألمانيا وبلجيكا، فى المقابل، اختاروا أغلب الذين علقوا بمدينة مليلية العودة إلى الداخل المغربى، حسب مصادر رسمية ومنظمات غير حقوقية.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، إعلان بنك المغرب عن توسيع نطاق تغطية إحصاءاته النقدية، منذ أبريل الماضى، لتشمل بيانات عن صناديق التقاعد التابعة للقطاع المالى، وهى الصندوق المهنى المغربى للتقاعد والصندوق الوطنى للتقاعد والتأمين.

وأوضح البنك فى بيان له أن توسيع نطاق إحصاءاته النقدية فى هذا الاتجاه سيمكن من رفع تغطية بيانات الشركات المالية من 97.6% حاليا إلى ما يقرب من 100%.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضًا، إجماع خبراء ينتمون إلى 17 دولة عربية، ضمنها المغرب، على استيائهم الشديد من حكوماتهم وعلاقتها بالمواطن؛ حيث حمل المعنيون، ضمن دراسة استقصائية حديثة لمؤسسة "كارنيجى للسلام الدولى"، نظرة قاتمة إزاء تلك الحكومات ومدى قدرتها على اتخاذ إجراءات لتحسين الحكم.

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