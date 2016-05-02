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بشرى لريال مدريد.. رونالدو يكمل مران الاثنين

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بشرى لريال مدريد.. رونالدو يكمل مران الاثنين بشرى لريال مدريد.. رونالدو يكمل مران الاثنين

(إفي): أكمل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الاثنين مران فريقه ريال مدريد، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اليوم جلسة المران قبل الأخيرة، والتي عاد فيها المهاجم الفرنسي المصاب كريم بنزيمة لأرض الملعب حيث قام بالركض بمفرده.

ويواصل الفريق الملكي الاستعدادات لمواجهة السيتيزنس في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان كريستيانو، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب مشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، قد شارك بشكل جزئي في تدريبات أمس مع باقي لاعبي الفريق، ولكن النادي أعلن أنه شارك في التدريبات بأكملها اليوم هو وألفارو أربيلوا.

وأجرى البرازيلي كاسيميرو مرانه داخل المنشآت الرياضية بسبب معاناته من كدمة خلال مباراة الميرينجي أول أمس السبت في الليجا أمام ريال سوسييداد، فيما شارك في التدريبات لاعب الفريق الرديف، بورخا مايورال.

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