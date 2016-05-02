كاسيميرو: علينا القتال حتى الموت أمام مانشستر سيتي

(إفي): قال البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إن فريقه ينبغي أن يخرج بنية "المواجهة حتى النفس الأخير" على عشب ملعب سانتياجو برنابيو للتغلب على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء والتأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وصرح كاسيميرو لموقع (بوين)، أحد رعاة النادي الملكي "يجب أن نقوم بالواجب على أرضنا. ينبغي أن نلعب كما هو الحال دائما عندما نكون في برنابيو. علينا الخروج إلى العشب بنية المواجهة حتى الموت".

وتابع "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة بسبب قوة الخصم. كل مباريات نصف النهائي تكون معقدة، لكننا نلعب على أرضنا. أنا متأكد أنهم لن يلحقوا بنا الهزيمة".

وأوضح لاعب خط الوسط "اللعب على أرضنا ووسط أغلب جمهورنا سيكون عاملا جوهريا في حسم المباراة لصالحنا".

وأضاف "يجب أن نلعب بقوة وتركيز ونسجل ونفوز. علينا أن نصعد إلى النهائي".

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع ريال مدريد سلبيا في ذهاب نصف النهائي في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في 26 أبريل الماضي، ليتأجل حسم بطاقة التأهل لنهائي ميلانو للقاء الإياب في سانتياجو برنابيو.