أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاسيميرو: علينا القتال حتى الموت أمام مانشستر سيتي

Google+ Print
كاسيميرو: علينا القتال حتى الموت أمام مانشستر سيتي كاسيميرو: علينا القتال حتى الموت أمام مانشستر سيتي

(إفي): قال البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إن فريقه ينبغي أن يخرج بنية "المواجهة حتى النفس الأخير" على عشب ملعب سانتياجو برنابيو للتغلب على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء والتأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وصرح كاسيميرو لموقع (بوين)، أحد رعاة النادي الملكي "يجب أن نقوم بالواجب على أرضنا. ينبغي أن نلعب كما هو الحال دائما عندما نكون في برنابيو. علينا الخروج إلى العشب بنية المواجهة حتى الموت".

وتابع "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة بسبب قوة الخصم. كل مباريات نصف النهائي تكون معقدة، لكننا نلعب على أرضنا. أنا متأكد أنهم لن يلحقوا بنا الهزيمة".

وأوضح لاعب خط الوسط "اللعب على أرضنا ووسط أغلب جمهورنا سيكون عاملا جوهريا في حسم المباراة لصالحنا".

وأضاف "يجب أن نلعب بقوة وتركيز ونسجل ونفوز. علينا أن نصعد إلى النهائي".

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع ريال مدريد سلبيا في ذهاب نصف النهائي في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في 26 أبريل الماضي، ليتأجل حسم بطاقة التأهل لنهائي ميلانو للقاء الإياب في سانتياجو برنابيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع