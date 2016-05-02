استقالة ضابط أمريكي بسبب رسائله العنصرية

استقال ضابط كبير في الشرطة الأميركية من منصبه بعد أن واجه انتقادات حادة لبعثه رسائل الكترونية تتضمن بالنساء والمسلمين ولاتينيين وسود.

جاءت استقالة جيم ماكونال، قائد شرطة لوس أنجلوس، قبل استقالة الضابط توم أنجيل، بعد ظهور رسائل الكترونية مررها إلى بريد العمل، أثناء توليه قيادة الشرطة في مدينة بورباك المجاورة للوس أنجلوس بين عامي 2012-2013ـ حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” من جهتها، إنها حصلت على نسخة من الرسالة الالكترونية، المؤرخة بـ 7 يناير 2012، واحتوت قائمة مفترضة بهجمات إرهابية منسوبة إلى مسلمين متطرفين، إضافة إلى رسالة أخرى تحتوي ذما للمواطنين من أصول إفريقيا ولاتينية.

وقال “ماكونال” إنه وجد الرسائل غير مهنية وغير لائقة ومثيرة للقلق، مضيفًا أن الضابط عرض الاستقالة وقد قبلها.

وعبر الضابط المستقيل من جهته، عن اعتذاره عن الفعل الذي قام به، وإن تمرير الرسائل لم يكن من أجل النشر أمام الجمهور ليشاهد هذه الرسائل التي وصفها بـ”النكات”.