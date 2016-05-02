«الزراعة»: استلام 400 ألف طن من القمح حتى الآن

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين، بلغت حوالي 400 ألف طن، حتى الآن.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر فتح الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والائتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع والهناجر وأماكن التخزين المختلفة، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.

وأضاف البيان أن الجمعيات التعاونية ستتولى دفع مستحقات مزارعي القمح، طبقاً للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية، لافتاً إلى أنه تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالفعل، منذ أمس الأحد، وأن كافة الجمعيات الزراعية، فتحت أبوابها لمزارعي القمح، لاستلام المحصول منهم، طبقاً لكشوف الحصر الفعلي وليس الحيازة، تيسيراً في الإجراءات والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المزارعين.

من جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة حريصة على استلام كافة كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.

وتابع فايد أنه لن يسمح بأي تلاعب خلال عمليات التوريد، يحول دون حصول المزارع على حقه، والتلاعب بمقدراته، لافتاً إلى أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، والتيسير عليهم.