سجناء يسيطرون على سجن حماة المركزي ويحتجزون ضباطه في سوريا

تمرد سجناء سجن حماة المركزي وسط سوريا وسيطروا عليه بالكامل، وقاموا باحتجزوا عددًا من ضباط السجن.

وتستعد القوات الأمنية من الجيش والشرطة لاقتحام السجن وتحرير الضباط المحتجزين واستعادة السجن من السجناء.

ويشهد سجن حماة المركزي توترًا منذ أمس الأحد، على خلفية طلب قوات الحكومة السورية لخمسة سجناء سياسيين، بغية تحويلهم إلى سجن صيدنايا في ريف دمشق، فيما رفض السجناء ذلك.

يذكر أن في صيف العام الماضي شهد السجن اعتصامًا شارك فيه 1200 سجين، احتجوا على التعامل الأمني الوحشي، قبل أن يستجب النظام لمطالب تغيير مدير السجن والعمل على تعديل اللجنة الأمنية المسؤولة هناك.