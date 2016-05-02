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بالصور..الفنان أمجد مصطفي ينتهي من تصوير 50 % بفيلم«رحلة يوسف»

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امجد مصطفي وياسمين توني

امجد مصطفي وياسمين توني

إنتهي الفنان المصري الشاب العائد من هوليوود أمجد مصطفي، من تصوير 50 % ، من مشاهد دوره  في فيلم«رحلة يوسف»، الذي يواصل تصويره حاليًا في المغرب.

وجمعته أغلب المشاهد التي قام بتصويرها مع الفنانة المغربية ياسمين توني التي تجسد شخصية هيلين، وهي بطلة الفيلم التي يقع في حبها «أمجد» ضمن الاحداث الدرامية بالعمل.

وكانت كواليس التصوير، قد شهدت وجود عددًا  من المحرريين بالصحف الفرنسية داخل اللوكيشن ، حيث أجروا  لقاءات مع أمجد مصطفي  باللغة الفرنسية التي يتحدث بها في عدد كبير من مشاهده في الفيلم، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الفنانين المغاربة المشاركين بالفيلم ، الذي يشارك في بطولته من الفنان محمد نجاتي وريم هلال .

يذكر أن، الفنان أمجد مصطفى، عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد عدة مشاركات في أعمال درامية في هيوليوود، حيث شارك في الفيلم الأمريكي «All egiant»، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته shailene Woodley, Theo James     .

كما شارك أيضًا في المسلسل الأمريكي «The originals» الذي خاض بطولته Joseph morgan, Daniel gilies  Claire holt.

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