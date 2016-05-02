"كان" وجهة فرنسية مترفة

تعدّ مدينة "كان" الفرنسية وجهة الأثرياء السياحية المفضلة، إذ تتمتع بإطلالة على البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن استضافتها سنوياً لأشهر المهرجانات السينمائية العالمية، وذلك خلال مايو/أيار.

تزيّن أشجار النخيل شوارع المدينة التي تتمتع بمناخ معتدل على مدار السنة، لذا هي تعدّ مثالية لحمامات الشمس على الشاطئ، خصوصاً من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول.

من عناوين السياحة الأشهر في "كان":

- "المدينة القديمة": هي تطفو على سفوح جبل "شوفالييه" فوق الخليج، وتمثّل قرية للصيد، وتعكس التراث الفرنسي. وتضم ساحة "كاستر"، والأخيرة واحدة من الساحات الأشهر في "كان"، وتحوي عدداً من المطاعم الهادئة، ما يشكل عنواناً لافتاً للاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة!

- متحف "كاستر": يربض المتحف على تلّة تطل على خليج "كان"، ويعتبر واحداً من الآثار التاريخية العائدة إلى العصور الوسطى. وتحيط به حديقة متوسطية، فيما هو يضم مجموعة قيّمة من آثار البحر الأبيض المتوسط، والفن البدائي ما قبل كولومبوس. كذلك، يعرض بعض الغرف فيه التحف الفنية النادرة من أوقيانوسيا وجبال الهملايا، فضلاً عن مجموعة واسعة من الآلات الموسيقية من جميع أنحاء العالم. يمكن للزائرين الصعود إلى قمة برج المبنى للاستمتاع بإطلالة بانورامية على "كان" والمناطق المحيطة بها. ويوفّر الفناء الداخلي للمتحف أيضاً مكاناً لطيفاً للاسترخاء وسط أجواء طبيعية.

يفتح متحف "كاستر" أبوابه من الثلاثاء حتى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ويبقى فاتحاً أبوابه حتى السابعة مساء خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب. تبلغ تعرفة دخول "كاستر": 7 دولارات أمريكية للبالغين، فيما الدخول مجاناً لمن هم دون الثماني عشرة سنة من أعمارهم، وكل أحد من أول شهر. وتتوفر الجولات السياحية بالانجليزية كل جمعة من 15 يونيو/ حزيران حتى 15 سبتمبر/ أيلول مقابل 10.42 دولارات.

- شارع "لاكروازيت": يعدّ من الوجهات السياحية الأبرز في المدينة، وواحداً من أكثر الشوارع العصرية الواقعة على شاطئ "الريفييرا" الفرنسية. ويزخر بالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الفخمة، فضلاً عن مجموعة من الفنادق التي تجسّد روائع الهندسة المعمارية الفرنسية التي صمّمها تشارلز دالماس، أبرزها "إنتركونتيننتال كارلتون كان". ينتهي الشارع بميناء لليخوت، حيث كانت رست سفينة القراصنة نبتون التي بنيت كخلفية لفيلم المغامرة.

- الشواطئ الخاصّة: باعتبارها مدينة منتجعات حصرية، تضمّ "كان" مجموعة من الشواطئ الخاصة الراقية التي تتفاوت رسوم الدخول إليها من 14 دولاراً أمريكياً إلى 20 دولاراً. لعلّ أشهر هذه الشواطئ: "ميدي بلاج" المتصل بمطعم لذواقة المأكولات الإقليمية والسمك المشوي على شرفة جميلة. كما يقدم "ميدي بلاج" شاطئاً رملياً لطيفاً مع كراس ومظلات.