12 دولة تتنافس على "مسابقة المحارب" لمكافحة الإرهاب بالأردن

أفتتح الأردن اليوم الاثنين منافسة تستمر أربعة أيام بين نخبة مكافحة الإرهاب من 12 بلدا، حيث تعقد النسخة الثامنة من "مسابقة المحارب" فى العاصمة الأردنية، عمان، لاختبار مهارات الجنود فى ساحة المعركة.

ويجرى هذا الحدث، الذى يتضمن عمليات وهمية لمكافحة الإرهاب، حتى 6 مايو الجارى فى مركز الملك عبد الله الثانى لتدريب العمليات الخاصة، يقول المنظمون أن المسابقة تتضمن 27 فريقا يمثلون النخبة العسكرية والقوات الخاصة وضباط مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون.

وتنافس دول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة وكندا واليونان ولبنان والأردن، فى مسابقة 2016، وأن المشاركون السابقون، بما فى ذلك الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية، لن يخوضوا المسابقة الحالية.