لمائدة صحية.. سيبك من الفسيخ وخليك فى السلمون المدخن وصوانى السمك

"عشان تحتفل بشم النسيم واليوم يعدى بسلام، ابعد عن الفسيخ والرنجة والملوحة" لابد وأنك سمعت هذه النصيحة مرارا وتكرار، وحتى لا تحار أمام البديل الذى تقدمه لأطفالك وعائلتك فى هذا اليوم المميز، ودون أن تفقد لذة الاحتفال بأعياد الربيع، نقدم لك بدائل صحية ومفيدة "تحسسك بشم النسيم وتحميك من أمراضه".

الدكتورة ملك صالح – استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية – بدأت حديثها بالتحذير التام من تناول الفسيخ فى هذا اليوم المميز، محذرة من نوعياته الفائدة ومن أخطار الصالحة على الصحة لاحتوائه على نسب من الملح عالية ومركزة تضر بالصحة بشكل سريع.

وفى ظل هذا التحذير، قدمت الدكتورة ملك صالح مائدة متكاملة تحتوى على الكثير من البدائل الصحية، واللذيذة، لأسماك الملوحة والسردين والرنجة، والتى لها أخطار صحية عديدة، ويفضل الامتناع تماما عن الاقتراب منها، ومن هذه البدائل الصحية:

مائدة الأسماك المتنوعة

أطباق شم النسيم المفضلة

>يمكنك خلال هذا اليوم وللاحتفال بشك النسيم، أن تقومى بإعداد مائدة من الأسماك المتنوعة فى طرق الطهى والتقديم والمكونات، ما بين المشوى والمحمر والمسلوق، وما بين أنواع مختلفة من السمك محببة للصغار والكبار ومنها :>• إعداد صينية من سمك الصيادية>• البلطى المقلى خيار مثالى محبب على الدوام للأطفال الصغار>• البورى المشوى رأس المائدة وذى قيمة غذائية عالية للغالية بطهيه مع الكرفس والطماطم>• سمك قشر البياض القطع مضاف إليه البصل والفلفل الأخضر والكرفس وزيت زيتون صحي، فهو لا يحتوى على الشوك، ومحبب وذى قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسب فسفور عالية>• القليل من الجمبرى والكاليمارى خاصة للأطفال الصغار فهو طبق بروتين متكامل واحتفالى للغاية>• الفسفور كالسيوم بروتين>• ولمحبى الأسماك المدخنة الصحية، وللاقتراب من روح شم النسيم يفضل تناول سمك السالمون المدخن ذى القيمة الغذائية العالية للغاية، والذى يحتوى على كالسيوم وفسفور بنسب عالية>• يمكن الاستعانة بالقليل جدا ما لا يزيد عن ربع سمكه لكل فرد، من الرنجة المحفوظة المعلبة المخلية والتى تتواجد فى برطمانات نظيفة وقليلة الملح للغاية، وتنتشر فى المحلات التجارية الكبرى الموثوق فيها>• شوربة السمك الصحية: وهى عبارة عن مرق سمك بلطى مسلوق بالبصل مفيد للغاية وخفيفة على المعدة>• شوربة المأكولات الحرية: والتى تحتوى على كل نوعيات السمك والكاليمارى والجمبرى حسب الرغبة، وهى منبع الفسفور والطاقة

وللحفاظ على روح شم النسيم، والاحتفال به، تابعت استشارى التعذية العلاجية حديثها معددة مكونات المائدة المضرة فى هذا اليوم ببعض المكونات الثابتة والصحية التى لا غنى عنها خاصة للأطفال:

• بيض شم النسيم الملون: فلا غنى عن هذا البروتين الهام على مائدة شم النسيم الصباحية خاصة للأطفال ولفائدة أكبر نوعى بين مقلى وأومليت ومسلوق ليتناوله الطفل

>• الكيك المخبوز "كيكة البيض": وهو كيك شم النسيم الرسمى ويحتوى على مكونات تمد بالطاقة والقيمة الغذائية العالية، واحتوائها على السمن والسكر يرفع من قيمتها ومذاقها المحبب

>• ولا يجب أن ننسى أطباق الترمس فى شم النسيم الذى يساعد على الهضم

>• أطباق الحمص المفيد للغاية

>• فروع الحلبة الخضراء المزروعة التى تفيد الجسم والصحة بخاصة الأطفال

>• طبق "المنانة" حمص أخضر

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