200 شخصية إعلامية بارزة في ضيافة منتدى الإعلام العربي

أكدت مجموعة من أهم الوجوه الإعلامية العربية وأبرز المؤثرين في مجال الإعلام الاجتماعي في المنطقة حضورها الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، المُقامة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة أهم التطورات على الساحة الإعلامية والمرتبطة في أغلبها بالمتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة منذ بضعة سنوات، مع استضافة المنتدى لأكثر من 200 شخصية إعلامية بارزة من خارج الدولة سواء من المنطقة العربية أو العالم، بين ما يزيد على 2000 مشارك من القيادات الإعلامية والكُتّاب والمفكرين والأكاديميين وطلبة الإعلام.



> ومع تركيز هذه الدورة على دور الإعلام وأبعاده الإنسانية، سيتيح المنتدى أمام الحضور من إعلاميين ومختصي القطاعات المرتبطة بالإعلام، مناقشة أبعاد هذا الدور في خضم ما تحفل به المنطقة من أحداث متواترة بما فيها من تأثيرات مباشرة على الرسالة الإعلامية والمضمون المُقدَّم للمتلقين خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني للعمل الإعلامي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، والذي لا يقتصر على مفهوم العمل التطوعي فحسب ولكنه ينسحب أيضا على صورة العرب والمسلمين أمام العالم وكيفية تصويب المفاهيم المغلوطة التي ظهرت مع تنامي الإرهاب، وسبل تعزيز دور الإعلام في مواجهته والقضاء عليه، وكيفية نشر السعادة والإيجابية بين الناس وتحفيزهم على العمل والإنتاج وغيرها من القيم الإنسانية التي طمرتها الأحداث الأخيرة في المنطقة.

كما ستشارك نخبة من أهم الرموز الإعلامية المحلية والعربية والعالمية وعلى مدار يومين في نقاش موضوعي جاد يهدف إلى الوقوف بدقة على متطلبات التطوير للارتقاء بالإسهام الإعلامي العربي في سياقه الإنساني، وبحث أفضل سبل الارتقاء بالمنتج الإعلامي العربي شكلاً ومضموناً لمواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال.

وتتنوع أجندة الدورة الـخامسة عشرة للمنتدى لتشمل العديد من الفعاليات التي تسمح بتوسيع دائرة النقاش بين الحضور، والتي تشمل الجلسات الرئيسية والحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل واللقاءات مع الكُتّاب، وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تعزز مكانة المنتدى كالحدث الأبرز على الأجندة السنوية للإعلام العربي، حيث من المنتظر أن تكشف اللجنة التنظيمية للمنتدى خلال الأيام المقبلة عن الشكل النهائي لدورة هذا العام والتفاصيل المتعلقة بمجمل أنشطته والتي روعي في تصميمها عنصر التجديد والابتكار.