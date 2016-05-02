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بالصور.. طوارئ بخدمة الإسعاف النهري تواكبًا مع اﻻحتفال بأعياد الربيع‎ في سوهاج

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جانب من تفقد النقل النهري

جانب من تفقد النقل النهري

 

قال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن خدمة اإسعاف النهري تشهد حالة من الطوارئ تواكبًا مع اﻻحتفال بأعياد الربيع.

تم تكثيف التواجد بالقرب من المعديات النهرية والجزر ومناطق الكورنيش تحسبًا لحدوث أي حاﻻت غرق أو إصابات، وتم التنسيق مع وحدة الإنقاذ النهري بالحمايه المدنية على كيفية توزيع الأوار حال حدوث أي حاﻻت إصابة أوغرق.

ومن ناحية أخرى أضاف “بيومي” أن هناك حملات لمكتب مراقبة الأغذية بالمديرية للمرور على محال بيع وتداول الأسماك المملحة للتاكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك.

جانب من تفقد النقل النهري

جانب من تفقد النقل النهري

جانب من تفقد النقل النهري

جانب من تفقد النقل النهري

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