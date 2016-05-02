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بالصور.. مدير حديقة الحيوان ببنى سويف: الإقبال أقل من العام الماضى بسبب الامتحانات

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بالصور.. مدير حديقة الحيوان ببنى سويف: الإقبال أقل من العام الماضى بسبب الامتحانات بالصور.. مدير حديقة الحيوان ببنى سويف: الإقبال أقل من العام الماضى بسبب الامتحانات
حرص مواطنو مدن وقرى بنى سويف على زيارة حديقة الحيوان بميدان العبور فى مدينة بنى سويف خلال قضاء يوم شم النسيم، حيث اصطحبوا أطفالهم، ليستمتعوا معا بالتجول داخل الحديقة ومشاهدة الحيوانات ومداعبتها من خارج الأقفاص الحديدية، بالإضافة إلى شراء الألعاب من الباعة وافتراش الأرض لتناول الأطعمة التى صنعوها فى منازلهم واحتفظوا بها داخل الأوانى ومنهم من فضل الجلوس على كافتريا الحديقة هربا من حرارة الشمس واحتساء المشروبات.

التقى "اليوم السابع" المهندس حنفى محمود عبد العظيم، مدير حديقة الحيوان ببنى سويف، حيث أكد أن الإقبال جيدا ولكنه أقل من العام الماضى، معللا ذلك بامتحانات النقل للمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وأضاف: المواطنون يحرصون على زيارة الحديقة اليوم للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات فضلا عن تواجد الشرطة لتأمين المواطنين، لافتا إلى أن سعر تذكرة الحديقة خمسة جنيهات ولم يتم زيادتها منذ عام 2013.

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (1)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (2)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (3)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (4)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (5)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (6)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (7)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (8)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (9)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (10)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (11)

المواطنون يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق ببنى سويف (12)


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