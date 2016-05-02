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بالصور.. شواطئ بورسعيد والقرى السياحية كاملة العدد احتفالا بشم النسيم

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بالصور.. شواطئ بورسعيد والقرى السياحية كاملة العدد احتفالا بشم النسيم بالصور.. شواطئ بورسعيد والقرى السياحية كاملة العدد احتفالا بشم النسيم
شهدت شواطئ بورسعيد والقرى السياحية والساحات الشاطئية، إقبالا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث توافد الزائرين من المحافظات المجاورة لحجز الخيام والشماسى المواجهة لمياه شاطئ البحر المتوسط، هربًا من حرارة الجو والاستمتاع بمياه البحر التى تتميز بالهدوء.

ورغم ارتفاع الخيمة التى وصل حجزها لـ300 جنيه و100 جنيه للشمسية الواحدة لعدد 5 كراسى كان الزائرون يتسابقون من أجل الحصول على خيمة أو شمسية، ولكن الزحام الشديد جعل أصحاب الشماسى يرفعون شعار شاطئ بورسعيد كامل العدد.

الأمر الذى دفع بعض الزائرين يتوجهون للقرى السياحية أو الساحات الشاطئية التى اكتظت مداخلها بالزائرين بحثًا عن وحدات خالية.

وشهدت أبراج مراقبة الشاطئ تواجد عدد من الغطاسين لحماية الأطفال والفتيات والشباب تحسبًا لتعرضهم للغرق، نظرًا لتغيير حالة المياه، الأمر الذى جعلهم يرفعون الراية الحمراء تحذيرًا من ارتفاع الأمواج.

ومن جهة أخرى، أكد المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير أمصال حالات التسمم ونشر سيارات الإسعاف بالقرب من تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات والملاهى.

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (1)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (2)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (3)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (5)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (6)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (7)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (8)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (9)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (10)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (11)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (12)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (13)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (14)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (15)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (16)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (17)

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد (18)


>مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش

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