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بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح معرض الوادي الدولي السابع لتقنيات الزراعة الحديثة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

إفتتح محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات معرض الوادي الدولي السابع لتقنيات الزراعة الحديثة، بحضور الدكتور علاء عزوز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من قيادات وزارة الزراعة .

يشارك فى المعرض مايقرب من 100 شركة زراعية على المستويين المحلى والعالمي، واتحاد مصدري الحاصلات البستانية ، وممثلي مشروع دعم الغذاء الممول من وزارة الزراعة والأمم المتحدة.

ويهدف المعرض إلى تطوير نظم الزراعة بمحافظات جنوب الصعيد بدءاً من محافظة أسيوط حتى محافظة أسوان والوادي الجديد ، ويعمل على التوسع فى استخدام أنظمة الري المطور ، بما يساهم في زيادة كمية المحصول على نفس مساحة الأرض الزراعية.

ويقام على هامش المعرض عدداً من الندوات والمحاضرات التثقيفية لمختلف المحاصيل الزراعية التي تزرع بمحافظات جنوب الصعيد، ومن المقرر أن يختتم المؤتمر فعالياته يوم الأربعاء المقبل .

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