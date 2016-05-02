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مقتل 20 شخصا فى قصف جوى للجيش السورى على قرية "الجيعة" بدير الزور

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مقتل 20 شخصا فى قصف جوى للجيش السورى على قرية "الجيعة" بدير الزور مقتل 20 شخصا فى قصف جوى للجيش السورى على قرية "الجيعة" بدير الزور

أفادت مصادر فى المعارضة السورية بمقتل 20 شخصا على الأقل، فى قصف جوى للجيش السورى على قرية "الجيعة" فى الريف الغربى لمحافظة دير الزور بسوريا، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الاثنين، أن قوات الأسد تستمر فى قصف مناطق عدة فى ريف حلب الشمالى والغربى بالبراميل المتفجرة، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش السورى والمعارضة فى حيى صلاح الدين وجمعية الزهراء بحلب.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن، أمس الأول، ارتفاع أعداد قتلى المعارك بين قوات النظام والمعارضة السورية فى مدينة حلب إلى ما يقرب من 250 قتيلا، خلال 9 أيام.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن نحو 30 غارة جوية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى حلب بشمال البلاد.
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