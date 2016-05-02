العفو الدولية : أوضاع مراكز الاعتقال فى العراق "مروعة"

>أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين إن السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب فى ظروف "مروعة" فى عموم البلاد.

وتمكن وفدا من المنظمة الحقوقية ضم الأمين العام سليل شاتى السبت زيارة أحد هذه المراكز الواقع فى منطقة عامرية الفلوجة الواقعة، غرب بغداد.

وقال شاتى لفرانس برس فى بغداد "لقد زرنا احد مراكز الاعتقال فى عامرية الفلوجة وجدنا 700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب".

وأضاف أن "أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء".

وتابع "كما أن الحمامات فى نفس الغرف، إضافة إلى إن كمية الغذاء قليلة جدا" مؤكدا أن "الأوضاع بشكل عام مروعة جدا".

بدورها، قالت دونتيلا روفر مستشارة شؤون الأزمات فى المنظمة أن "المركز يدار من قبل قوة مكافحة الإرهاب، ولديهم أربعة محققين فقط يعملون على معالجة القضايا".

وتقع عامرية الفلوجة فى محافظة الانبار حيث تقاتل القوات العراقية من اجل طرد تنظيم الدولة الاسلامية الذى يسيطر على مناطق شاسعة فى هذه المحافظة منذ يونيو 2014

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