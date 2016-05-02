كيرى يأمل أن يتضح وضع وقف إطلاق النار فى سوريا خلال ساعات

أبدى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أمله اليوم الاثنين فى أن يتضح الموقف بشكل أكبر خلال يوم أو نحو ذلك فيما يتعلق باستئناف وقف إطلاق النار في سوريا وقال إنه اتفق مع روسيا على تعزيز مراقبته بمجرد أن يسرى.

وقال كيرى للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ساهم الجانبان.. المعارضة والنظام .. في هذه الفوضى وسنعمل خلال الساعات المقبلة بشكل مكثف من أجل محاولة استعادة وقف الاقتتال."

وأضاف "اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن يعمل مزيد من الأفراد من هنا في جنيف بشكل يومي... من أجل ضمان وجود فرصة أفضل لفرضه (وقف إطلاق النار)."

وقال كيري إن الصراع السورى أصبح خارج السيطرة من نواح كثيرة وإنه لا يمكن إجراء محادثات سياسية مشروعة بشأن سوريا دون التزام الطرفين بوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إن محادثات اقتربت من توسيع نطاق هدنة سورية حتى تشمل مدينة حلب الشمالية التى شهدت تصعيدا للعنف فى الأسابيع الأخيرة مما أضر بمحادثات السلام وجعل وقف إطلاق النار فى حالة يرثى لها.

ومن جانبها أعربت فرنسا الاثنين عن أملها في اجتماع وزاري سريع للمجموعة الدولية لدعم سوريا "لإعادة تثبيت الهدنة" في حلب، داعية حلفاء دمشق الروس والإيرانيين إلى ممارسة ضغوط على النظام السورى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "فرنسا تدين بشدة هجمات النظام التي تسببت بسقوط ضحايا كثيرين وتدعو داعميه إلى تحمل المسؤولية واستخدام نفوذهم لدى دمشق لإسكات الأسلحة".

وأضاف إن باريس "تريد تنظيم اجتماع وزاري في أقرب الأجال للمجموعة الدولية لدعم سوريا لإستعادة تثبيت الهدنة، وللتشديد على ضرورة حماية المدنيين وإعطاء فرصة للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي".

وتضم المجموعة الدولية لدعم سوريا 17 دولة برئاسة موسكو وواشنطن.

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