الصليب الأحمر: تسليم المساعدات لنحو 12 ألف أسرة محاصرة فى حمص

>قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة إنسانية سلمت مساعدات لما يصل إلى 12 ألف أسرة محاصرة فى منطقة تسيطر عليها الحكومة شمالى مدينة حمص فى وسط سوريا.

وقال باول كرزيسيك اليوم الاثنين إن قافلة من 13 شاحنة تابعة للصليب الأحمر وشاحنات من الهلال الأحمر العربى السورى سلمت المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والحفاضات والكتب الدراسية لبلدة تلبيسة المحاصرة.

وتضاعف عدد سكان البلدة ليصل إلى 60 ألفا مع تدفق السكان النازحين من مناطق أخرى، وفقا للصليب الأحمر.

وقال باول إن الفريق المشترك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى سيقيم البنية الأساسية الطبية والخاصة بمرافق المياه والصرف الصحى فى تلبيسة والقرى المجاورة.