تيار الغد السورى يُدين مجازر نظام الأسد وخرق الهدنة فى البلاد

أدانت الأمانة العامة لتيار الغد السورى، المجازر التى يرتكبها النظام السورى بحق أبناء سوريا عمومًا، وما يحدث بحلب خصوصًا بمساعدة الطيران الروسى وسط صمت دولى مريب حيال هذه الانتهاكات، التى يدفع الشعب السورى ثمنها دمًا وخرابًا وتشردًا.

واستغربت الأمانة العامة لتيار الغد السورى، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى مؤتمر صحفى بتاريخ 23 أبريل الماضى، والذى أعلن فيه أن جبهة النصرة موجودة بقوة فى حلب، ولا يمكن تمييز أفرادها عن أهالى حلب.

وعقدت الأمانة العامة اجتماعها الثانى، والذى انتهى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إذ ناقش الاجتماع الوضع السورى ومستجداته والمجازر التى يقوم بها النظام وخرق الهدنة الهشة أصلاً، والتحركات الدولية الخجولة ومؤتمر جنيف وانسحاب هيئة التفاوض منه، والتدخلات الدولية بهذا القرار.

كما ناقش الاجتماع ملف السرقات والاختلاسات المالية الضخمة لآل الأسد ومخلوف وباقى أركان النظام، والتى وصلت، بحسب وثائق بنما، إلى مئات المليارات من الدولارات، وتبييض البنوك العالمية لهذه الأموال، وإمكانية متابعة هذه الأموال عن طريق أى جهة قانونية أو حقوقية متخصصة لإعادتها للشعب السورى بعد سقوط النظام، وتسليط الأضواء عليها لكشف حقيقة النظام الذى مازال ينهب مقدرات البلد منذ عشرات السنين.

كما ناقش المجتمعون من الأمانة العامة بالتيار بعض الشئون الداخلية للتيار، وأقروا بعض التوصيات التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بعد 15 يومًا من تاريخه، بحضور معظم الأعضاء ومدراء المكاتب الفرعية.

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