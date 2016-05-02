تقرير في الجول - استعدوا يا ليستر.. توتنام نسي طعم الفوز في ستامفورد بريدج؟

ربما هي "بشرة خير" للاعبي وجماهير ليستر سيتي الذين سيقضون ليلتهم أمام الشاشات بانتظار مباراة الليلة بين توتنام هوتسبر وتشيلسي.

توتنام منافس ليستر على صدارة الدوري الإنجليزي يحل ضيفاً على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج مساء الاثنين.. وأي نتيجة غير فوز السبيرز تعني احتفال ليستر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

لكن هل تعرف متى كانت آخر مرة يفوز فيها توتنام على تشيلسي في ستامفورد بريدج؟ الإجابة هي العاشر من فبراير عام 1990.. أي قبل 26 عاماً و52 يوماً بالتمام والكمال!

منذ هذا التاريخ، مر على توتنام 19 مديراً فنياً لم ينجح أي منهم في تحقيق أي فوز بملعب ستامفورد بريدج.

والليلة سيكون على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن ينهي هذه العقدة، وإلا فسيكون مجبراً على تقديم التهنئة لكلاوديو رانييري عقب المباراة.

لينكر

وإذا كان العالم ينتظر أن يفي نجم منتخب انجلترا الأسبق جاري لينيكر بوعده بأن يقدم برنامجه "Match of the Day" على قناة سكاي سبورت بالملابس الداخلية في حالة تتويج ليستر سيتي بالدوري، فالمفارقة تقول إن لينيكر بالذات كان من قاد توتنام لتحقيق آخر فوز على ملعب ستامفورد بريدج.

مباراة العاشر من فبراير 1990 انتهت بفوز توتنام بهدف وحيد سجله لينيكر من عرضية الإسباني صاحب الأصول المغربية محمد علي نعيم قبل دقيقتين على نهاية المباراة.

توتنام أنهى هذا الموسم في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الذي حل خامساً، وخلف البطل ليفربول بـ16 نقطة.

لكن مباراة الليلة تختلف، ففوز توتنام يبقي على أمله في التتويج بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي، والأول منذ موسم 1960-1961.

أما أي نتيجة أخرى فتعني أنه يمكن لرياض محرز ورفاقه بداية الاحتفالات بمعجزتهم التاريخية بصورة رسمية.