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الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة

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مجلس الوزراء السعودي - أرشيفية

مجلس الوزراء السعودي – أرشيفية

 

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه، اليوم الإثنين، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية وجمهورية العربية. حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس”.

وكان قد وافق مجلس الوزراء المصري في يوم 9 أبريل الماضي، على إعادة تعيين الحدود بين الدولتين، ووصف المجلس التعيين أنه “إنجاز مهم” ومن شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في نفس يوم 9 أبريل الماضي، أن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على ضم الجزيرتين

مجلس الوزراء السعودي يوافق على ضم الجزيرتين

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