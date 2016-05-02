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تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. منع دخول 4 دبلوماسيات قطريات إلى البلاد

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تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. منع دخول 4 دبلوماسيات قطريات إلى البلاد تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.. منع دخول 4 دبلوماسيات قطريات إلى البلاد

أرشيفية

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، دخول (٤) سيدات دبلوماسيات قطريات الجنسية، من دخول البلاد.

جاء ذلك تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل، لوصولهن من البحرين بجوازات سفر دبلوماسية بدون تأشيرة دخول مسبقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بإنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة طيران الخليج رقم (071)، والقادمة من البحرين، تقدمت (٤) راكبات قطريات بجوازات دبلوماسية، ولا يحملن تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت المصادر، أن تم الاتصال بمكتب الخارجية بالمطار، والذي أمر بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، ليتم إبلاغهن بالقرار، وعودتهن على نفس الطائرة .

 

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