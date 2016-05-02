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كارمن سليمان: بحب الرنجة والفسيخ.. ومحمد شاهين: لاأغني في المنزل إلا بطلب من أمي

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كارمن سليمان: بحب الرنجة والفسيخ.. ومحمد شاهين: لاأغني في المنزل إلا بطلب من أمي كارمن سليمان: بحب الرنجة والفسيخ.. ومحمد شاهين: لاأغني في المنزل إلا بطلب من أمي

المطربان كارمن سليمان، ومحمد شاهين

استضافت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، المطربين كارمن سليمان، ومحمد شاهين، في حلقةٍ خاصة من برنامج “بيت العائلة”، للاحتفال بعيد شم النسيم.

كما استضافت “إبراهيم”، جارتها المهندسة ماري، والحاج عبده شاهين، من أكبر صناع الفسيخ في .

واستعادت نجوى إبراهيم، في الفقرة الأولى، ذكريات الاحتفال بعيد شم النسيم مع جارتها، حيث فاجأتها المهندسة مارى بإحضار فسيخ، ورنجة، وبيض ملون لـ”نجوى إبراهيم” داخل الاستديو.

وتحدث الحاج عبده شاهين، في الفقرة الثانية، عن صناعة الفسيخ.

ووجه “شاهين”، نصائحه للمشاهدين قبل أكل الفسيخ، لعدم حدوث حالات تسمم، وأعطاهم نصائح أخرى لجعلهم قادرين على التفرقة بين الفسيخ الجيد والسئ.

وأكدت المطربة كارمن سليمان، بالفقرة الأخيرة، أنها تعشق أكل الرنجة والفسيخ، ولا ترتبط بأكلهم في أوقات معينة.

وأضافت “سليمان”، أنها تعشق المعجنات والمحشي، وقالت أنها لا تأكل كثيرًا قبل حفلاتها.

وأكد المطرب محمد شاهين، أنه سعيد بنجاحه، وأضاف أنه” يكون سعيد أكثر عندما يُنادى باسمه، ويعرفه شخصيًا”.

كما أكد أنه لا يغني في المنزل كثيرًا، وقليلاً ما يغني عندما يكون “مزاجه رايق”، كما أنه يغني عندما تطلب منه والدته أحيانًا أن يغني لها.

وغنى الثنائي مجموعة من الأغاني خلال الحلقة، منها أغنية “أجيال” التي غنوها في افتتاح قناة السويس الجديدة، وأغنية “الدنيا ربيع” لسعاد حسني، ومجموعة من الأغاني الأخرى.

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