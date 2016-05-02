لمريض السكر.. استمتع بشم النسيم واتبع 5 خطوات مهمة لمنع مضاعفات الفسيخ

أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة أن شم النسيم يرتبط بكثير من العادات الغذائية المميزة وذكر أيضا أن هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لمريض السكر أهمها:

أولا: بالنسبة للخضروات مثل الخس والبصل الأخضر والملانة والتى يرتبط تناولهم بشم النسيم فهى من المأكولات المفضلة، ويستطيع مريض السكر تناولها بأى كمية موضحا أن الترمس أيضا مفيد لمريض السكر، ولكن يجب أن تكون كمية الملح قليلة نسبيا، ويمكن عصر الليمون، وإضافة الفلفل والبهارات لإضافة الطعم المطلوب.

ثانيا: بالنسبة للفسيخ فإن مريض السكر يستطيع تناول كميات معقولة منه مع الوضع فى الاعتبار الاحتياطات العامة الواجب اتباعها.

وأشار النحاس إلى أن الفسيخ يجب أن يكون مصنعا من أسماك صالحة وغير مجهولة المصدر، ويجب أن تكون الخصائص الطبيعية للفسيخ سليمة مثل الرائحة المقبولة والقوام المتجانس فلا يجب أن يكون نسيج السمك متفتتا.

ثالثا: يجب الإقلال من تناول الخبز لأنه يعمل على ارتفاع السكر بالدم لأن الإكثار من تناول الخبز يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم.

رابعا: ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء وتجنب الإكثار من المياه الغازية وفى حالة حدوث أى أعراض غير طبيعية بعد تناول الفسيخ يجب استشارة الطبيب.

خامسا: الاحتفال بشم النسيم يرتبط بالذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وفى هذا السياق يوصى مريض السكر بالحركة والخروج.

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