النيابة تتهم عمرو بدر ومحمود السقا بتعطيل الدستور وعرقلة مؤسسات الدولة

وجهت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا الذين يتم التحقيق معهما الآن الانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت نقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، وألقت القبض على الصحفى عمرو بدر، ومحمود السقا لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة وتولى حسين المليجى وأحمد الفقى وكلاء أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تبدأ التحقيق مع الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

الداخلية: بدر والسقا سلما نفسيهما ولم نقتحم "الصحفيين" ونحترم حرية الرأى