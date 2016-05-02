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مكياج خليجي من عالم حواء بالفيديو

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الإثنين 02-05-2016 15:24

تحول المكياج العربي إلى موضة جمالية منتشرة حول العالم، لما له من قدرة على تكبير العين وإبراز جاذبيتها.

تابعي أيضاً: مكياج هندي على طريقة أجمل نساء العالم

وتطورت تقنيات المكياج العربي من خلال استخدام الألوان الترابية، بعيداً عن الأسود، مع الرموش المستعارة الكثيفة. اذا كنت تريدين التعرف الى احدث ابتكارات المكياج العربي، تابعي هذا الفيديو الخاص الذي صورناه في صالون " عساف بيوتي" مع خبير التجميل علي يحفوفي، وتعلمي خطوات تطبيق المكياج المناسب للمرأة العربية.

 

 

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سيدتي

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