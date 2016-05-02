6 خطوات لابتسامة صيفية لا مثيل لها

قد تكون الابتسامة أهم ما يميزك، لاسيما مع دخول أيام الصيف المفعمة بالحيوية، فابتسامتك هي التي ستعبّر عن شخصيتك وما بداخلك، لذا احرصي دائماً على أن تكون هذه غاية في الجمال والصفاء في أيامك القادمة لتضمني الحصول على نظرة وكاريزما رائعة.

إليك سيدتي 6 طرق للحصول على ابتسامة رائعة:

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1-كوني طبيعية: احرصي دائماً على أن تكوني طبيعية في نظرتك وتعاملك مع الآخرين، فالابتسامة المصطنعة لن تزيدك إلا غروراً، أما تلك الطبيعية العفوية فهي التي ستجذب من حولك وتلمس قلوب الآخرين.

2-اختيار أحمر الشفاه المناسب لشخصيتك: اختاري أحمر الشفاه المناسب لك؛ لأنه سيظهر جمال وتألق شفتيك وابتسامتك، فاللون الخاطئ قد يفسد ابتسامتك بأكملها، لذا فعليك الابتعاد عن الألوان المظلمة التي تجعل ابتسامتك أقل جاذبية.

3 -العناية بصحة أسنانك: قومي بالاعتناء دائماً بأسنانك، واحرصي على تنظيفها باستمرار، فهي تجعل ابتسامتك بيضاء ناصعة.

4 -نظافة اللثة وصحتها: حافظي على نظافة لثتك والعناية بها باستمرار، فهي تلعب دوراً مهماً في جعل ابتسامتك لطيفة وجذابة، لذا احرصي على نظافتها دائماً عن طريق الابتعاد عن التدخين إذا كنت من المدخنات واستخدام غسول الفم المنعش والمضاد للبكتيريا دائماً، فلن تحصلي على ابتسامة جذابة دون لثة نظيفة وصحية.

5-الممارسة: احرصي دائماً على الابتسام في كافة الأوقات، ما يعمل على تأخير علامات الشيخوخة، ويساعد في الحفاظ على نضارة بشرتك وتوهجها.

6-اتباع نظام غذائي صحي: يؤثر تناول الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية بالسلب على صحة أسنانك، و لونها، لذا استبدلي الأطعمة المضرة التي تؤثر على أسنانك بأطعمة صحية كالفواكه والخضراوات التي تفيد جسمك وأسنانك معاً للحصول على ابتسامة رائعة.