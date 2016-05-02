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ماذا تعرفين عن زيت الخروع لمنع تساقط الشعر؟

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الإثنين 02-05-2016 15:31

ماذا تعرفين عن زيت الخروع؟ بالتأكيد عندما تسمعين بهذا الاسم فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو تطويل وتكثيف الرموش، فزيت الخروع هو أفضل الزيوت البارعة بهذا الأمر، ولكن هل تكمن فائدة زيت الخروع بهذا الأمر فحسب؟!بالتأكيد لا، فزيت الخروع عندما يمزج مع زيت الزيتون يكونان مزيجاً مميزاً للعناية بالشعر ومنع تساقطه، لذا قومي أسبوعياً بمزج فنجان من زيت الخروع مع فنجان من زيت الزيتون، وادهني به شعرك جيداً، خصوصاً فروة الرأس، واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

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سيدتي