استخدامات صادمة لملح البحر !

هناك فرق بين ملح البحر والملح العادي. فملح البحر يحتوي على معادن كثيرة كالمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم مما يؤثر على صحة الجسم ونضارة البشرة بشكل كبير، كما أنّ ملح البحر يعمل على توازن بشرتك وعلاجها من الجفاف بفضل المكونات السحرية .

إليك "سيدتي" بعض الاستخدامات المذهلة لملح البحر لنضارة بشرتك:

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1.لتهدئة البشرة:

اخلطي ملعقتين من ملح البحر الناعم +4 معالق من العسل الخام حتى تحصلي على عجينة لينة، ضعيها على بشرتك النظيفة واتركيها من عشر دقائق إلى ربع ساعة، وقبل غسل بشرتك قومي بفركها ولكن بلطف شديد بمنشفة دافئة، ثم اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر.

2.لتطهير البشرة:

اخلطي ملعقةً من ملح البحر مع القليل من الماء الدافئ وضعيهم في زجاجة رذاذ صغيرة واخلطيهم حتى يذوب الملح. رشي المزيج على بشرتك مرةً أو مرتين يوميّاً وستحصلين على بشرة نظيفة في الحال؛ فالملح يساعد على تطهير البشرة وقتل البكتريا.

3.لتقشير البشرة:

امزجي ملعقتين من الملح+ ربع كوب زيت زيتون+ ملعقتين من زيت جوز الهند+ قطرات من الزيت العطري المفضل لديك ، ثم ضعيهم على منشفة خشنة وافركي بها بشرتك بحركات دائرية، وستحصلين على بشرة ناعمة ونظيفة.

4.للاسترخاء:

قومي بإضافة ثلث كوب من ملح البحر إلى حوض استحمام ملئ بالماء الدافئ واسترخي فيه من ربع إلى نصف ساعة؛ فالملح سيساعدك في التخلص من الأوساخ والسموم الموجودة بالبشرة، كما أنه سيعمل على تطهير الجسم والاحتفاظ برطوبة البشرة.

5.لتطهير الفم:

امزجي نصف ملعقة من الملح + نصف ملعقة من صوداء الخبز + ربع كوب من الماء حتى يذوب الملح والصودا وتمضمضي به ، ثم اغسلي فمك بالماء.