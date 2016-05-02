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بالصور.. توافد المواطنين بسوهاج على الحدائق للاحتفال بشم النسيم

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بالصور.. توافد المواطنين بسوهاج على الحدائق للاحتفال بشم النسيم بالصور.. توافد المواطنين بسوهاج على الحدائق للاحتفال بشم النسيم
بالرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلا أن الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة سوهاج شهدت توافد المئات من المحتفلين بأعياد الربيع الذين خرجوا اليوم للاستمتاع واللعب.

وعلى جانب آخر توافدت منذ قليل العائلات والأسر بشكل ملحوظ على الحدائق العامة والمتنزهات المنتشرة بمدينة سوهاج، وخاصة استاد سوهاج الرياضى وجزيرة القرمان وجزيرة الزهور، وذلك للاحتفال بعيد الربيع "شم النسيم"، وازدحمت الشوارع الرئيسية والميادين العامة، خاصة فى الوقت الذى فضلت الأسر التى تقطن مراكز المحافظة الاحتفال بحدائق ومتنزهات المدينة التى تعيش فيها، بينما افترشت بعض الأسر الأرض وقاموا بتناول البيض الملون، بينما توجه آخرون للنوادى التابعة للهيئات الشرطة والشباب والرياضة المختلفة بينما فضل الشباب والأطفال الذهاب إلى الملاهى والقرى الترفيهية بالكوثر لممارسة الألعاب.

كما شهدت أماكن التجمعات والاحتفالات والحدائق تواجدا أمنيًا لتأمين المواطنين فى جميع مراكز المحافظة على مدار اليوم، حيث جابت دوريات الشرطة المتحركة بشكل مكثف الشوارع الرئيسية والميادين لتأمين المواطنين فى أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والمنشآت الحيوية.

وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، فى تصريحات له، إنه تم تشغيل 4 عبارات نهرية إضافية بالمرسى النيلى بمدينة سوهاج، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المواطنين للاحتفال بشم النسيم من خلال النزهات النيلية، مشيرًا إلى أن منطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، وتمثال ميرت آمون بمدينة أخميم، سجلا إقبالا متزايدا من المواطنين.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأى أو ظهور حالات تسمم بين المواطنين، وارتفع عدد النوبتجيات من الأطباء والممرضات بالمستشفيات العامة والمركزية، فضلاً عن تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ، كما شهدت الشوارع والميادين تواجدا أمنيا مكثفا لدوريات ورجال الشرطة لتأمين الاحتفالات.

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بسوهاج (1)

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بسوهاج (2)

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بسوهاج (3)

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بسوهاج (4)


>شرطة المسطحات بسوهاج تعلن حالة الاستنفار بطول نهر النيل بمناسبة أعياد الربيع
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مصر 365

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