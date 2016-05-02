شاهد.. البرومو الدعائي لمسلسل«أبو البنات» لمصطفي شعبان

مراسل«ONA»:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل«أبو البنات» البرومو الدعائي للعمل المقرر منافسته في الموسم الدرامي المقبل في رمضان .

وإنتهي مصطفي شعبان، من تصوير ما يقرب من 75 % بالاحداث الدرامية للعمل ، حيث اقترب فريق العمل من انتهاء التصوير .

يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات«مصطفي شعبان» ويدخل في صراع دائم مع احد كبار رجال الاعمال «صلاح عبدالله»، حيث يوجد خلاف بينهما سببه تجارتهما القديمة معًا في المخدرات حتي انفصلا عن بعضهما، وبسب الصراع يصطحب “مصطفي شعبان” بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن «صلاح عبدالله» يذهب خلفه ويقوم بخطف بنات «مصطفي شعبان» الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر صافيناز كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها «مصطفي شعبان» ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون «ادوارد» صديق شعبان المقرب.

يشارك في بطولة العمل مصطفي شعبان وصافيناز وهشام اسماعيل و لقاء الخميسي وعلا غانم وصلاح عبد الله ورجاء الجداوي وادوارد وعبد الرحمن ابو زهرة ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، ومن إخراج روؤف عبد العزيز .