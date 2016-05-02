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"عمليات بغداد": مقتل 46 من داعش بنيران عراقية وطيران التحالف

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"عمليات بغداد": مقتل 46 من داعش بنيران عراقية وطيران التحالف "عمليات بغداد": مقتل 46 من داعش بنيران عراقية وطيران التحالف

>لقى 46 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم بنيران عراقية وقصف طيران التحالف الدولى اليوم/الإثنين/ فى عمليات عسكرية بمحافظة الأنبار وغرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد" اليوم أن مدفعية الفرقة 14 بالجيش قصفت مواقع للتنظيم فى مناطق: الكرمة والدواية والبوخنفر بالأنبار، مما أسفر عن مقتل 16 إرهابياً ودمرت مركبة مزودة بمدفع رشاش.
>وقصف طيران التحالف الدولى مواقع لداعش بمنطقة الروفة شرقى الأنبار أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين، وتدمير مخزن أسلحة وعتاد للتنظيم .

وقتلت قوة من لواء التدخل السريع الثالث 10 إرهابيين فى منطقة الصبيحات غرب بغداد.. كما تمكنت قوة أخرى من قتل 13 إرهابياً وتدمير سيارة للإرهابيين فى منطقة المعامير غرب بغداد.. كما تمكن فوج استطلاع قيادة عمليات بغداد من قتل إرهابى واحد فى منطقة الرشاد غربى بغداد.
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