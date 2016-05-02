كيف تحدث فان دام عن النبي محمد (ص)؟

حلّ النجم العالمي جان كلود فان دام Jean-Claude Van Damme، ضيفاً على أحد القنوات العربية للحديث عن حياته الشخصية.

وقد أظهر النجم جانباً ثقافياً مميزاً في شخصيته عندما تحدث عن رسول الله محمد (ص).

وعند سؤاله عن النصيحة التي يحب أن يقدمها للشباب الذي يمارس التمارين الرياضية ويستخدم بعض العقاقير الكيميائية، قال فان دام إن تلك المنشطات والعقاقير تضر بصحة الشباب، وعليهم اتباع أنظمة غذائية صحية، ولا يكثروا من تناول اللحوم.

وتابع النجم البالغ من العمر 55 عاماً قائلا :"العرب والمسلمون في الماضي كانوا يتناولون أنواعاً عديدة من الطعام الصحي، وعلى الشباب أن يراجعوها، والنبي محمد كان رجلاَ ذكياَ يعمل الصالح للجسم وكان يتجنب ما يضر، فعلى الشباب أن يتخذوه قدوة".

يذًكر أن جان كلود فان دام هو واحد من أشهر ممثلي الأكشن في هوليوود ويتميز ببنية قوية للغاية وسرعة الحركة، وقد فاز ببطولة العالم في عام 1976 عن أسرع ضربة قاضية.