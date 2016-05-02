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كالفين هاريس وريهانا يتخطيان الـ4 ملايين مشاهدة

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الإثنين 02-05-2016 14:12

تخطّت أغنية النجمة ريهانا Rihanna والنجم كالفين هاريس Calvin Harris التي تحمل عنوان  "This Is What You Came For" الـ4 ملايين مشاهدة وذلك بعد أيام من طرح الأخير لها على قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

وتعتبر هذه الأغنية التعاون الثاني بين ريهانا وكالفين، حيث كانت قد جمعتهما أغنية " We Fine Love" منذ 5 أعوام تقريباَ، أي في الوقت الذي لم يكن فيه كالفين قد حقق النجاح الذي يعيشه حاليا.

يشار إلى أنه في الأغنية السابقة وضع كالفين هاريس أسم ريهانا في المقدمة قبل إسمه، الشيء الذي لم يعتد عليه في بقية أغانيه، ولكن هذه المرة وضع هاريس إسمه قبل ريهانا.

يُذكر أنّ أغنية "We Fine Love" لاقت نجاحاً كبيراً ووصلت الى 600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

رابط الأغنية:

 

 

 

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